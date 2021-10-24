В Новосибирске пожарные спасли троих детей из горящей квартиры

Огонь уничтожил квартиру, но детей успели спасти. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В воскресенье, 24 октября, новосибирские пожарные вытащили трех детей из горящей квартиры. Пожар произошел в девятиэтажке на улице Троллейной, 17. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Через пять минут первые пожарные расчеты прибыли на место. В момент прибытия густой черный дым шел с балкона квартиры. Сотрудники МЧС ворвались в задымленное помещение через окно, поднявшись на автовышке. Внутри обнаружили трех детей, их спешно эвакуировали вниз и передали бригадам «скорой помощи», — сообщили в региональном МЧС.

Спасенные дети еще маленькие — им 5, 7 и 8 лет. Врачи осмотрели малышей и увезли в больницу с признаками отравления продуктами горения.

Пожарные остановили огонь за 16 минут, еще за пять минут потушили очаг. Больше всего пострадала кухня 3 на 5 метров. Там пламя закоптило стены и повредило обои.

При пожаре из высотки эвакуировали 19 человек, в том числе 4 детей.

Подписчики «АСТ-54» сообщили, что за спасением детей следили десятки зевак. Некоторые местные жители пытались вернуться в свои квартиры, несмотря на задымление.

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