В Новосибирской области разрешили отстрел опасных лисиц и барсуков

Больше всего в региональном минприроды опасаются больных лисиц Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Минприроды Новосибирской области разрешило отстрел 34 диких зверей в Доволенском районе. Приказ появился на сайте регионального министерства:

— Приказываем провести регулирование численности охотничьих ресурсов: одна особь колонка, две особи куницы лесной, 18 особей лисиц, 11 особей барсука, две особи енотовидной собаки. Причина отстрела — угроза распространения болезней и здоровью граждан, — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

По данным документа, животных истребят в границах Сокурского сельсовета Доволенского района. В Минприроды приказали уничтожить зверей способами, не допускающими жестокого обращения. При этом разрешено использовать огнестрельное оружие, самоловы.

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