«Дочка упала и плакала»: сибирячка обвинила школу танцев в драке девочек на занятии

Мать обидчицы заставила ее извиниться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирска рассказала, что ее дочку избила сверстница на занятии в танцевальной студии. Из-за инцидента, по словам женщины, у нее случился конфликт с руководством центра, а затем ее детей якобы и вовсе исключили из танцевальной школы. Женщина опубликовала жалобу в аккаунте Revizor.nsk в «Инстаграме»:

— Во время занятия одной девочке не хватило коврика, она начала отбирать коврик у моего ребенка. Нанесла сильный, резкий удар в пах, до крови. Ребенок упала, плакала на полу, — сообщила сибирячка в паблике на условиях анонимности.

Женщина добавила, что предъявила претензии маме обидчицы, тренеру и руководству школы. Обидчица якобы сухо извинилась, и мать потерпевшей такой расклад не устроил. Она пыталась призвать руководство школы к ответу. Однако, по ее словам, такое желание привело к тому, что ее детей в центре стали травить. А затем и вовсе отчислили.

— Бывший тренер даже не написала, узнав что нас выгнали. Хотя дочка ходила к ней год. Дочь ходила в эту школу на английский, актерское мастерство, раннюю подготовку. Это замечательные педагоги, к ним нет никаких замечаний. У меня всегда были прекрасные отношения с мамочками из коллектива. А руководство даже не хотело нам вернуть деньги, — сообщила подписчица.

Мама отчисленной девочки сообщила название частной школы и попросила распространить информацию в соцсетях об этой несправедливости.

В школе танцев с претензиями сибирячки не согласны. Они уверяют, все, что пишет о них женщина — ложь. Сотрудники центра намерены подать иск о клевете.

— Первый раз за всю нашу работу случился такой инцидент. Человек повел себя неадекватно, мы расторгли договор, вернули деньги. У меня есть расписка, что она претензий к нам не имеет. Мы готовим заявление по статье о клевете. У нее нет доказательств. Она не может утверждать, что это было в нашем центре — она ушла спокойно, а спустя пять часов написала, что это якобы сделал какой-то ребенок, — сообщила «КП-Новосибирск» администратор школы.

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