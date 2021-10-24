Новосибирец угнал грузовик с помощью эвакуатора

Жулик вызвал эвакуатор. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полиция задержала подозреваемого в угоне грузовика с помощью эвакуатора: украл авто он на улице Державина.

— Местная жительница сообщила, что неизвестный похитил ее автомобиль ГАЗ «Валдай», припаркованный у одного из домов. Женщина написала заявление об угоне с ущербом в 600 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Оперативники нашли угнанный грузовик на одном из СТО в Калининском районе. Оказалось, что 48-летний подозреваемый присмотрел припаркованный грузовик, затем вызвал эвакуатор и отвез на СТО. По данным полиции, мужчина собирался разобрать его на запчасти и продать их.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере, проводится расследование. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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