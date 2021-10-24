В Новосибирске указатель на несуществующий сквер повесили в переходе

Забавный указатель появился после капремонта. Фото: Юлии Щетковой

Сибирячка Юлия Щеткова нашла указатель на несуществующий сквер в центре Новосибирска. Ошибку на указателе в подземном переходе «Под Часовней» после капитального ремонта.

- Я четыре раза в день оказываюсь под землёй по этому маршруту. Вот, казалось бы, переход начал свою работу. Начал так неспешно, что можно было тридцать три раза проверить указатели. Но нет. Сначала "Капитал" оказался на противоположной от магазина стороне, теперь в городе появился новый сквер, - поделилась с КП-Новосибирск Юлия.

Пользователи соцсетей шутят над ошибкой:

— Какой скверный переход, — написал Григорий Милогулов.

Краеведы предполагают, что сквер назвали в честь музея:

— Видимо, строители решили, что сквер возле Краеведческого музея Новосибирска так и должен называться. При этом там есть правильный вариант — Первомайский сквер. Это какая-то дурацкая ошибка, — рассказал сотрудник Музея Новосибирска Евгений Антропов.

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