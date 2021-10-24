Бродячие собаки загрызли козу с козленком под Новосибирском

Семья лишилась единственной кормилицы. Фото: Иван Моисеев/"Подслушано в Коченево"
Житела села Речник Коченевского района пожаловались на бродячих собак в поселке. Подписчик сообщества «Подслушано в Коченево» выложил фото козы, которую разорвали псы:
— Собаки загрызли мою козу и козленка, привязанных в привычном месте в 120 метрах от дома. Семья лишилась единственной кормилицы. Собаки так же кидаются на проезжающие машины и подходят близко к жилым домам. Надеюсь, что меры по отлову будут приняты, — рассказал местный житель Иван Моисеенко.
Мужчина уточнил, что собаки обитают на территории частично заброшенной фермы возле поселка. Полиция осмотрела место происшествия и составила протокол.
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