В Новосибирске «Субару» вылетел на тротуар и врезался в камни

По словам очевидцев, водитель ехал на красный свет
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске иномарка Subaru Legacy вылетела на тротуар и врезалась в бордюрные камни. ДТП произошло ночью в воскресенье, 24 октября, на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова.
— Пострадал ли водитель Subaru Legacy, пока неизвестно, — написали в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».
Очевидцы утверждают, что водитель нарушил ПДД:
— На «красный» летел «Субару», — рассказал очевидец.
Теперь во всех обстоятельствах ДТП предстои разобраться полицейским.
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