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Происшествия24 октября 2021 5:22

В Новосибирске «Субару» вылетел на тротуар и врезался в камни

Очевидцы утверждают, что автомобиль ехал на «красный»
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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По словам очевидцев, водитель ехал на красный свет

По словам очевидцев, водитель ехал на красный свет

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске иномарка Subaru Legacy вылетела на тротуар и врезалась в бордюрные камни. ДТП произошло ночью в воскресенье, 24 октября, на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова.

— Пострадал ли водитель Subaru Legacy, пока неизвестно, — написали в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».

Очевидцы утверждают, что водитель нарушил ПДД:

— На «красный» летел «Субару», — рассказал очевидец.

Теперь во всех обстоятельствах ДТП предстои разобраться полицейским.

Автомобиль вылетел на тротуар в центре Новосибирска
Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

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