Анна Терешкова прокомментировала скандальную немецкую выставку у новосибирской «Победы»

Выставка прошла возле кинотеатра "Победа". Фото: канал Сибирский гидрант на платформе https://zen.yandex.ru/

Заммэра Новосибирска Анна Терешкова, которая отвечает в городе за культуру и молодежную политику, прокомментировала скандальную выставку немецкого консульства у кинотеатра «Победа». Чиновница заявила, что мэрия не знала о содержании стендов, их с городской администрацией не согласовывали. Напомним, выставка получилась с укором в сторону СССР. А один из стендов, на котором был изображен советский танк, был подписан так: «Облик диктатуры».

Германское консульство предъявило претензии советским танкам. Фото: канал Сибирский гидрант на платформе https://zen.yandex.ru/

- До сих пор порядок размещения выставок на данной площадке не был регламентирован, - написала у себя на странице в Фейсбуке Анна Терешкова. - К сожалению, одна из выставок вызвала нарекания общественности и сразу была демонтирована руководством Победы, так как выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска. Учитывая данную ситуацию департамент культуры, спорта и молодежной политики договорился с руководством Центра Победа об обязательном согласовании с городом не только культурно-массовых мероприятий, но и выставочных проектов независимо от принадлежности территории их размещения.

Выставка рассказывает историю Берлинской стены. Фото: канал Сибирский гидрант на платформе https://zen.yandex.ru/

Добавим, ранее на цинизм выставки обратил внимание первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он потребовал от городских властей ответа. А также заявил, что будет настаивать, чтобы возле немецкого консульства появилась выставка «Без срока давности», которая была организована к 75-летию Победы, «чтобы они посмотрели, что делали их солдаты в нашей стране».

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