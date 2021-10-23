В Новосибирске пожарные спасли женщину

Новосибирские пожарные спасли женщину. Фото: МЧС.

Вечером, 23 октября в Новосибирске произошел пожар, который мог закончиться трагично. От беды спасло своевременное появление наряда МЧС.

Сигнал о пожаре в трехэтажном доме на улице Давыдова поступил в 19:19. Дальше отсчет шел на минуты и секунды.

- Через пять минут на место происшествия прибыл первый пожарный расчет. В это время из окна на первом этаже вырывался открытый огонь. Звенья газодымозащитной службы в ходе разведки подъезда установили, что одна из квартир горела по всей площади, на лестничных клетках присутствовало сильное задымление. Из горящей квартиры сотрудники МЧС России спасли женщину, которую медики госпитализировали с отравлением угарным газом, - сообщает областное управление МЧС России.

Во избежание проблем, спасатели эвакуировали и других жителей, из подъезда вывели 5 человек. Еще трое вышли самостоятельно.

- В течение 12 минут дежурный караул пожарно-спасательного гарнизона ликвидировал открытое горение на предварительной площади 22 квадратных метров, - сообщает МЧС.

К сожалению, другой пожар, произошдеший в Новосибирской области в этот же день, закончился смертью ребенка.

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