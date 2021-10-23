В Новосибирске пешехода сбила машина, потом его переехала другая

В Новосибирске пешеход погиб в жуткой аварии. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Вечером 23 октября в Новосибирске произошла страшная авария. Пешехода сбила машина, а уже через секунду он попал под другую.

ДТП зафиксировано в 20:15. Именно в это время 33-летний водитель ехал на Toyota Corolla со стороны площади Энергетиков в сторону Бетонного переезда. Он и сбил мужчину.

- У дома 43 по улице Станционная совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть предположительно вне зоны пешеходного перехода, после чего пешехода отбрасывает на полосу встречного движения, где на него совершает наезд автомобиль Toyota Corona Premio, - сообщает ГИБДД Новосибирска.

Пешеход погиб. На вид ему было около 50 лет.

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