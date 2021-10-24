Погода в Новосибирске на 24 октября 2021 года: облачно и небольшой дождь

В воскресенье в Новосибирске будет облачно, но с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 24 октября 2021 года: в воскресенье будет облачно, но с прояснениями и дождь. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет потепление до +10…+12 градусов. Облачно с прояснениями. Ночью пройдет мокрый снег. Температура воздуха до +9…+14 градусов. Днем в отдельных районах - небольшой дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью до 13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс.Погода» также обещает дожди. Температура понизится до +13 градусов.

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