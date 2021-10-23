В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погиб 3-летний мальчик

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погиб 3-летний мальчикю Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области произошел пожар. Детей, что находились в доме, успели вынести соседи. Однако малыши надышались едким дымом. В итоге 3-летний мальчик погиб, а его 4-летняя сестра в тяжелом состоянии.

— По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Санкция статьи предусматривает исправительные или принудительные работы до двух лет, либо ограничение или лишение свободы на это же срок.

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