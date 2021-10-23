На место пожара под Новосибирском, в котором погиб 3-летний ребенок, направлен психолог

В Новосибирской области на пожаре погиб 3-летний мальчик. На место происшествия направили психолога. ФОТО: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Психолог регионального управления МЧС будет работать на месте трагедии, где погиб 3-летний мальчик.

— Для оказания экстренной психологической помощи на место происшествия из Новосибирска направлен психолог, — заявили в ведомстве.

Трагедия произошла в Коченевском районе на улице Молодежная. Именно там днем 23 октября загорелся частный дом.

- На момент прибытия первых пожарных расчетов открытым огнем горела кровля дома по всей площади, а также надворные постройки. Из-за сильного ветра существовал риск перехода огня на баню, которая находилась рядом с домом и далее на соседние жилые дома, - рассказали об инциденте сотрудники МЧС.

До прибытия пожарных соседи вынесли из дома 4-летнюю девочку и 3-летнего мальчика. Однако дети успели надышаться едким дымом. Мальчик скончался по пути в больницу, его сестра находится в тяжелом состоянии.

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