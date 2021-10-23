Прокуратура объяснила, почему 3-летнего ребенка не успели спасти в пожаре под Новосибирском

Пожар оказался смертельным для ребенка. Фото: Прокуратура Новосибирской области.

Прокуратура Коченевского района организовала проверку в связи с гибелью ребенка. 3-летний мальчик умер после пожара в доме. Соседи успели вынести его и 4-летнюю сестру мальчика. Но дети сильно надышались угарным газом. По пути в больницу младший ребенок умер.

Возможно, этого бы не произошло, если б дома были родители.

- На момент возникновения пожара дети находились в доме одни, - сообщает Прокуратура Новосибирской области. - Причина пожара устанавливается. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав ребенка, о пожарной безопасности, оценит действия должностных лиц, ответственных за проведение профилактических противопожарных мероприятий.

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