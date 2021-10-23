В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразилось 294 человека - максимум с начала пандемии

В Новосибирской области - новый антирекорд по заболеваемости ковидом. Фото: Олег УКЛАДОВ

294 случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Новосибирской области. Таковы официальные данные Оперативного штаба региона.

Показатели в очередной раз обновили максимум за всю историю пандемии. При этом в последнюю неделю график особенно резко пошел в рост, а с мая текущего года заболеваемость выросла в четыре раза. Во всяком случае – по официальной статистике.

Смертность по итогам суток оказалось, напротив, ниже средних показателей – умерло за сутки 9 человек, тогда как сутками ранее – 16 человек.

- Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 73 года, 74 года, 76 лет, 92 года и женщины в возрасте 60 лет, 71 год, 80 лет, 81 год, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 274 человека, - сообщает Оперштаб Новосибирской области.

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