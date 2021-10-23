В Новосибирской области водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода

Пешеход скончался в карете скорой помощи. Фото: предоставлено ГИБДД по Новосибирской области
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 65-летний водитель «Мерседеса» сбил мужчину в Тогучинском районе. На месте ЧП работали полицейские и врачи.
— Мужчина, управляя автомобилем Mersedes Benz E200, двигаясь по автодороге К-38 "Тогучин-Степногутово" в направлении Степногутово, на 10 км дороги совершил наезд на пешехода, — сообщили ГИБДД по Новосибирской области.
ЛИчность погибшего еще не установили. На вид ему - 40-45 лет.
Полицейские выясняют причины, по которым произошла авария.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru