В Новосибирской области водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода

Пешеход скончался в карете скорой помощи. Фото: предоставлено ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 65-летний водитель «Мерседеса» сбил мужчину в Тогучинском районе. На месте ЧП работали полицейские и врачи.

— Мужчина, управляя автомобилем Mersedes Benz E200, двигаясь по автодороге К-38 "Тогучин-Степногутово" в направлении Степногутово, на 10 км дороги совершил наезд на пешехода, — сообщили ГИБДД по Новосибирской области.

ЛИчность погибшего еще не установили. На вид ему - 40-45 лет.

Полицейские выясняют причины, по которым произошла авария.

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