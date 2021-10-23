«Юрик с того света улыбнулся»: хит «Сектора газа» на балалайке потряс соцсеть

Елена Ворфоломеева исполнила на балалайке очередной хит. Фото: TikTok

Балалаечница Елена Ворфоломеева потрясла TikTok необычной музыкой: сибирячка (впрочем, переехавшая в Москву) выложила короткое видео, в котором исполняет хит «Сектора газа».

Виртуозно владея инструментом, артистка сыграла мелодию «Пора домой». Многие пользователи потрясены тем, что рок-произведение так хорошо звучит на балалайке.

«Как жаль, что я не доучился и бросил», «ты чудеса творишь и душу мою бередишь», «даже и не думал, что этот инструмент способен на такое», - такие комментарий появились под роликом.

«Юрик с того света улыбнулся», - написал один из пользователей, имея ввиду, конечно, лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя.

Смотреть видеосюжет Виртуозная балалаечница потрясла исполнением «Сектора газа»

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