Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Звезды23 октября 2021 8:58

«Юрик с того света улыбнулся»: хит «Сектора газа» на балалайке потряс соцсеть

Сибирячка исполнила «Пора домой» на русском народном инструменте. Пользователи сети TikTok засыпали ее восторженными комплиментами
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Елена Ворфоломеева исполнила на балалайке очередной хит. Фото: TikTok

Елена Ворфоломеева исполнила на балалайке очередной хит. Фото: TikTok

Балалаечница Елена Ворфоломеева потрясла TikTok необычной музыкой: сибирячка (впрочем, переехавшая в Москву) выложила короткое видео, в котором исполняет хит «Сектора газа».

Виртуозно владея инструментом, артистка сыграла мелодию «Пора домой». Многие пользователи потрясены тем, что рок-произведение так хорошо звучит на балалайке.

«Как жаль, что я не доучился и бросил», «ты чудеса творишь и душу мою бередишь», «даже и не думал, что этот инструмент способен на такое», - такие комментарий появились под роликом.

«Юрик с того света улыбнулся», - написал один из пользователей, имея ввиду, конечно, лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя.

Смотреть видеосюжет
Виртуозная балалаечница потрясла исполнением «Сектора газа»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru