На какие курорты летали новосибирцы этим летом: исследование Tele2

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

За сезон отпусков путешественники из Новосибирской области проговорили в аэропортах почти 100 тысяч минут и израсходовали четыре тысячи Гб.

Больше всего новосибирских абонентов Tele2 приняли аэропорты Сочи (37%), Краснодара (29%) и Калининграда (11%). Чаще всего путешественники улетали на отдых прямыми рейсами из Новосибирска (69%). Маршруты с пересадкой в Москве выбрали 13% туристов.

По сравнению с 2020 годом количество туристов из Новосибирской области, которые отправились на российские курорты на самолете, выросло на 57%. С мая по конец августа новосибирцы в общей сложности совершили в аэропортах больше 78 тысяч звонков. Общая продолжительность разговоров составила почти 100 тысяч минут. Также в ожидании рейса и при получении багажа отдыхающие скачали более 4 000 Гб - на 69% больше, чем за отпускной период в 2020 году.

Всего с мая по конец августа в российские курортные города улетели абоненты Tele2 из 80 аэропортов страны. Наиболее активными месяцами для путешествий на самолете в 2021 году стали июнь и июль. Для сравнения, в 2020 году туристы чаще летали на российские курорты в августе, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией. Значительная часть путешественников (39% от общего числа) вылетела из трех московских аэропортов, причем только 47% из них - это жители столицы. Остальные 53% - это абоненты из других регионов, которые, вероятно, путешествовали из домашних регионов с пересадкой в Москве.