За год в Новосибирске по вине пьяных водителей в авариях погибли 43 человека

В Новосибирске сотрудники ГИБДД ловят нетрезвых водителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

За 9 месяцев этого года в Новосибирске по вине пьяных водителей в авариях погибли 43 человека. Более 160 жителей получили травмы. Всего на дорогах города с участием нетрезвых водителей зафиксировано 139 ДТП. Об этом сообщает группа пропаганды Госавтоинспекции города.

— В связи с этим в Новосибирске мы проводим профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут ловить водителей, которые сели за руль в алкогольном опьянении. Мероприятие продлится до 25 октября, — прокомментировали в городской Госавтоинспекции.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителям грозит административный штраф в 30 000 рублей, с лишением прав от 1,5 до 2-х лет. Если же пьяного водителя ловят повторно, то его могут привлечь к уголовной ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф от 200 000 до 300 000 рублей, либо лишение свободы до 2 лет.

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