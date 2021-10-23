В Новосибирске судят «черных фармацевтов», они нелегально торговали сильнодействующими веществами

В Новосибирске судят фармацевтов за нелегальную продажу сильнодействующих веществ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трех аптечных работников судят в Новосибирске за продажу сильнодействующих веществ без рецепта. Злоумышленники свободно отпускали лекарства, продажа которых возможна только по номерным рецептам.
— Они сбывали через аптеку лекарственные препараты, которые содержат сильнодействующие вещества. Важно, что эти препараты можно продавать по специальным номерным рецептам, при строгой учетности, — рассказал КП-Новосибирск прокурор Ленинского района Андрей Орлов.
Процесс начался еще летом, суд все еще продолжается.
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