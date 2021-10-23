65 человек хотят назвать новосибирскую лесополосу «300-летием Кузбасса»

Новосибирцам напомнили про угольное сердце Сибири.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
На сайте новосибирской мэрии идет опрос с названием-призывом «Выбери городские наименования». Это уже стандартная процедура, когда желающим предлагают проголосовать за то, или иной название в городе. Речь может идти, например, об остановке, сквере…
В этот раз жителям предложено три места: «озелененная территория на пересечении улиц Бардина и Невского», «перспективная площадь на пересечении перспективной Космической магистрали и перспективного направления Красного проспекта» и «парковая зона от улицы Радужной до здания по улице Одоевского 1/11 в Первомайском районе».
Местечко на Бардина-Невского власти предлагают назвать Cквером имени Дмитрия Прибаловца (он был депутатом Горсовета), на площади увековечить имя авиаконструктора Бартини. Оба предложения горожане поддерживают большинством голосов.
А вот лесополосе в Первомайском районе предложено весьма неожиданное название – «300-летие Кузбасса». За такое имя высказалось всего 25% опрошенных. Это 65 человек. Впрочем, опрос еще не закончен.
Неожиданное название предложено лесополосе между улицами Одоевского и Радужной. Фото: yandex.ru/maps
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