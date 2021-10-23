За прививку – скидку: новосибирцам, который согласятся поставить укол на ярмарке, продадут товары дешевле

Власти предлагают поставить привику на ярмарке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти обещают более выгодные покупки тем жителям, которые готовы поставить прививку от ковида 27 октября. В этот день на Большевистской, 131 будет работать продовольственная ярмарка. На нее же приедет и мобильный пункт вакцинации.

- Вакцинированным на ярмарке гражданам подарят купоны на приобретение товаров с дополнительной скидкой, - сообщает мэрия, уточняя, что акция организована совместно с поликлиникой №7.

Мэрия уже анонсировала подобную «коллаборацию» продуктовой торговли и профилактики на 22 октября. Вероятно, опыт решили продолжить.

- Желающие могут записаться на вакцинацию против COVID-19 у администратора ярмарки или по телефону 209-11-42, - предлагает мэрия.

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