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Происшествия23 октября 2021 0:05

В Новосибирске экскаватор достал из-под земли живого человека

Рабочих в траншее засыпало грунтом. Одного удалось достать ковшом экскаватора, а другого выкапывали лопатами и руками
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Одного из пострадавших выкапывали в темноте лопатами и руками. Фото: Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Одного из пострадавших выкапывали в темноте лопатами и руками. Фото: Муниципальная аварийно-спасательная служба.

В Новосибирске произошел инцидент, который чудом не закончился трагедией. Вечером 22 октября в траншею, где работали водопроводчики, сошел грунт. Одного мужчину засыпало полностью, другого – по пояс. На место ЧП – улицу Порт-Артурскую – вызвали наряд Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Товарищи рабочих, попавших в беду, поспешили на выручку и сами. И уже к моменту появления спасателей одного мужчину смогли вызволить.

- Пострадавшего, которого засыпало полностью, достали из грунта ковшом экскаватора, копнув под ним землю. К моменту приезда спасателей, мужчина находился в машине реанимации бригады врачей скорой помощи, - сообщает МАСС.

Со вторым, хоть он был засыпан лишь по пояс, оказалось сложнее. Его завалило грунтом вперемежку с щебнем и глиной. Все это с трудом поддавалось лопатам. Экскаватор же здесь оказался неподходящей техникой. При этом действовать приходилось уже в темноте.

- Многочисленные переломы. Когда мы добрались до бедра – наложили жгут. И продолжили дальше копать. Копали как лопатами, так и вручную, - прокомментировал один из спасателей.

Но, конечно, в итоги рабочего вытащили.

- С переломами правой ноги, мужчина 1993 года рождения был извлечен из траншеи, транспортирован до автомобиля скорой помощи и передан врачам, - сообщает аварийная служба.

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Спасатели выкапывают человека, которого засыпало в траншее
Спасатели выкапывают человека, которого засыпало в траншее
Вечером в пятницу, 22 октября, в 18:25 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в Ленинском районе города, при проведении ремонтных работ на ул. Порт-Артурская произошёл сход грунта в траншею, в результате чего засыпало двоих рабочих, одного мужчину полностью, а другого частично. По указанному адресу выехал экипаж спасателей МАСС. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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