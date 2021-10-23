В Новосибирске экскаватор достал из-под земли живого человека

Одного из пострадавших выкапывали в темноте лопатами и руками. Фото: Муниципальная аварийно-спасательная служба.

В Новосибирске произошел инцидент, который чудом не закончился трагедией. Вечером 22 октября в траншею, где работали водопроводчики, сошел грунт. Одного мужчину засыпало полностью, другого – по пояс. На место ЧП – улицу Порт-Артурскую – вызвали наряд Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Товарищи рабочих, попавших в беду, поспешили на выручку и сами. И уже к моменту появления спасателей одного мужчину смогли вызволить.

- Пострадавшего, которого засыпало полностью, достали из грунта ковшом экскаватора, копнув под ним землю. К моменту приезда спасателей, мужчина находился в машине реанимации бригады врачей скорой помощи, - сообщает МАСС.

Со вторым, хоть он был засыпан лишь по пояс, оказалось сложнее. Его завалило грунтом вперемежку с щебнем и глиной. Все это с трудом поддавалось лопатам. Экскаватор же здесь оказался неподходящей техникой. При этом действовать приходилось уже в темноте.

- Многочисленные переломы. Когда мы добрались до бедра – наложили жгут. И продолжили дальше копать. Копали как лопатами, так и вручную, - прокомментировал один из спасателей.

Но, конечно, в итоги рабочего вытащили.

- С переломами правой ноги, мужчина 1993 года рождения был извлечен из траншеи, транспортирован до автомобиля скорой помощи и передан врачам, - сообщает аварийная служба.

Смотреть видеосюжет Спасатели выкапывают человека, которого засыпало в траншее

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