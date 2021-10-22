Пиротехник из Новосибирской области признан лучшим в системе МЧС России

Офицер Сибирского спасательного центра признан лучшим в системе МЧС России. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Капитан Константин Шваб, пиротехник из Новосибирской области, признанный лучшим в России, стал также лучшим офицером спасательных воинских формирований МЧС России. Он занял первое место на конкурсе по полевой выучке.

— С 11 по 16 октября военнослужащие спасательных воинских формирований состязались за звание лучшего пиротехника в системе МЧС России. Конкурс проходил в Сибирском спасательном центре — поселке Кумысном в Новосибирской области. Первое место занял начальник воздушно-десантной службы Сибирского спасательного центра капитан Константин Шваб, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В соревнованиях участвовали офицеры Невского, Ногинского, Донского, Волжского, Амурского, Тульского, Уральского и Сибирского спасательных центров, а также Центров по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». спасатели показали себя в оказании первой помощи, военной топографии, а также на специальной подготовке, используя бензорез и гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.