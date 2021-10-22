Вынесен первый приговор по делу о взятках в ТУАД Новосибирской области

22 октября суд огласил обвинительный приговор. Фото: Иван МАКЕЕВ

22 октября суд вынес первый обвинительный приговор по делу о взятках в новосибирском ТУАДе. К 500-тысячному штрафу приговорен топ-менеджер «Новосибирскавтодора» Сергей Илюшин.

— В соответствии с приговором суда Илюшин С.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 (Дача взятки). В соответствии с санкцией статьи ему назначено наказание — штраф в размере 500 000 рублей, — сообщил в Октябрьском районном суде Новосибирска.

Напомним, по данным следствия, топ-менеджер попытался дать взятку в 100 тысяч рублей одному из должностных лиц «Новосибирскавтодора». Однако завершить свое преступление до конца он не смог по «независящим от него обстоятельствам».

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