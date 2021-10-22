Мачты наружного освещения начали монтировать на площадке новой ледовой арены

Работы идут полным ходом. Фото: предоставлено правительством Новосибирской области.

Строители начали монтировать мачты наружного освещения, которые будут расположены по всей окружности спорткомплекса. Высота каждой – 30 метров. Всего будет установлено 14 таких мачт.

Кроме того, на стройплощадку Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске началась поставка вентиляционного оборудования. Вентиляционные системы отвечают всем современным требованиям, в том числе экологическим.

Важный момент: на новой ледовой арене по проекту будет установлено более 130 вентиляционных систем российского производства. Они отвечают всем современным требованиям – санитарно-гигиеническим, эксплуатационным, экологическим, а также соответствуют нормам пожарной безопасности.

Согласно графику, продолжаются работы по созданию теплового контура здания – завершается укладка профлиста на основной арене, на малых аренах проводятся работы по утеплению и укладке фальцевой кровли, устанавливаются стеклопакеты. Также ведется работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.