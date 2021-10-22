Видео, как в Новосибирске охранник «Пятерочки» избивает мальчика, появилось в сети

Мужчина заломил ребенку руку. Фото: стоп-кадр с видео.

В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, где 19 октября охранник нападает на 13-летнего ребенка в торговом зале «Пятерочки». Мужчина заподозрил подростка в краже и думал, что поймал воришку. Сейчас изображение изучают следователи. Всех участников конфликта опросили, но уголовное дело пока не возбуждено.

— Я просила показать мне это видео и в самом магазине и следователей, когда с меня брали объяснения, но пока мне его не показали, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Татьяна.

Камера зафиксировала, как мужчина в форме охранника идет по торговому ряду за мальчиком. Затем ребенок останавливается, сотрудник ему что-то эмоционально объясняет, потом отходит. В какой то момент охранник снова разворачивается и резко начинает толкать парня в спину и грудь. Мальчик обороняется, но силы явно неравные. Охранник заламывает ему руку за спину. В это время на помощь сбегаются другие работники магазина и оттаскивают коллегу от школьника.

После произошедшего 13-летнего Кирилла увезли в больницу. Врачи несколько дней обследовали ребенка. 22 октября юного пациента выписали домой и назначили курс реабилитации. Перед мамой школьника извинился руководитель ЧОПа и руководство «Пятерочки».

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