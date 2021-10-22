Грузовик с автовышкой рухнул на стройке ЛДС в Новосибирске

Новая бригада допустила падение автовышки с крана Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске грузовик с автовышкой рухнул на стройплощадку нового ЛДС. Инцидент произошел днем 22 октября: об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы.

— Заехала новая бригада от нового подрядчика, зацепили своими стропами за свои же стропаля. Но их строп лопнул, поэтому вышка упала. Крановщик не виноват, — рассказал один из очевидцев.

От падения с высоты около 20 метров небольшой грузовик смяло, однако никто не пострадал.

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