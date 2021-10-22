«Ждут высоких зарплат»: эксперты обсудили, почему новосибирская молодежь не может найти работу

На круглом столе специалисты рассмотрели проблему трудоустройства студентов. Фото: предоставлено «Единой Россией».

Недавно социологи опросили более 200 студентов новосибирских вузов, чтобы понять, что мешает молодежи работать по специальности. Оказалось, что 43% студентов уходят из профессии, на которую учатся из-за низкой зарплаты. Причем, ожидания у будущих специалистов довольно высокие. Только 13% готовы работать за 20-30 тыс. руб, 42% опрошенных планируют устроиться на работу с зарплатой в 30-45 тыс. руб, 26% студентов оценивают свои будущие навыки в 45-60 тыс. руб, а 19% и вовсе ожидают получать зарплату от 60 тыс. и выше.

По словам депутата Игоря Титоренко, который в региональном отделении «Единой России» отвечает за работу с молодежью, амбиции и завышенные ожидания по зарплате — одна из главных проблем молодежи при трудоустройстве. Студенты изучают предложения по работе, эти цифры откладываются в их головах, но они не учитывают отсутствие у себя практического опыта и определенных социальных навыков, необходимых для успешной трудовой деятельности.

Практику подростки могут получить в волонтерских организациях. Например, в ресурсном центре волонтерского корпуса Новосибирской области рассказали, что сейчас набирают студентов для организации молодежного чемпионата по хоккею, который пройдет в Новосибирской области в 2023 году. Выступила на круглом столе и студентка четвертого курса Института философии и права НГУ, участница очного испытания всероссийского конкурса «Лидеры России» Мария Игошкина. По словам девушки, работа волонтером дает полезные навыки социального общения и возможность понять, какая работа тебе по душе.

Все мысли, озвученные на круглом столе, региональное отделение «Единой России» сформирует в программу и направит в Минтруд и комитет по делам молодежи при Госдуме.