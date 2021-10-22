26 человек получают больше 3 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске 97 человек зарабатывают больше 1 миллиона рублей в месяц . Такие цифры озвучил Росстат.

Там проанализировали больше 500 тысяч работников, чтобы составить таблицу по их зарплате. Самым низшим показателем оказались зарплаты до 12 тысяч рублей и в основном их получает больше 7 тысяч человек. В следующий отрезок от 16 до 48 тысяч рублей входят около 300 жителей региона.

Следующая ступенька: зарплата от 50 до 100 тысяч рублей. Самыми богатыми стали больше 700 сибиряков. Их доход превышает 600 тысяч рублей. Отдельная категория, а именно 26 сибиряков получает зарплату больше 3 миллионов рублей.

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