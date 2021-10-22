Новосибирец напал на полицейских, защищая угонщика

Новосибирец устроил дебош из-за задержанного друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный новосибирец ответит за дебош в отделении полиции и драку с сотрудниками. Инцидент случился днем 29 июня. С утра водитель магазина «Леруа Мерлен» не вышел на смену и не сдал служебный автомобиль. Сотрудники сообщили в полицию об угоне. и вскоре полицейские задержали пьяную компанию — водителя, его друга и их общую знакомую.

— Полицейские доставили подозреваемого в отделение, тот оказал сопротивление и ему заломили руки. От обиды друг водителя стал материть сержанта и пнул по ноге, к нему также применили силу. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти и нанесении неопасных травм, — сообщила помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

40-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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