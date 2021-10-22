В Новосибирске ищут дом для пса, потерявшего хозяина из-за ковида. Фото: "Сибкрай".

Смышленый пес Дарик внезапно осиротел. Еще недавно у него были кров, еда и любящий хозяин. Размеренную жизнь собаки разрушил ковид. Хозяин Дарика умер из-за вируса. Верный пес ждал мужчину домой, но пришли другие люди. Сперва вынесли старые вещи, мебель… А затем за Дариком навсегда захлопнули дверь. Так пес и оказался на улице — одинокий и никому не нужный.

— Однажды Дарика заметила добрая женщина из магазина, поняла, что случилась беда, подумала сначала — домашний пес потерялся. Развесила объявления и стала заботиться о псине, а тот решил, что за это надо быть рядом с этой доброй женщиной им перебрался с помойки к крыльцу ее магазина. Потом и женщина узнала, что хозяина у собаки больше нет — ее никто не ищет, — пишет издание «Сибкрай».

После этого Дарика забрали зоозащитники. Сейчас они ищут для пса новый дом. Они говорят, что песик ласковый, активный, ладит со всеми. Он также выполняет команды. Немножко он, конечно, непоседа, но в целом послушный.

Все, кто хочет стать для Дарика любящим хозяином, может обратиться в редакцию издания «Сибкрай».

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