Погода в Новосибирске на 23 октября 2021 года: холод и дождь

Выходные будут дождливыми. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Новосибирске на 23 октября 2021 года: выходные будут дождливыми и прохладными. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет похолодание до +6…+8 градусов. Облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью до 19 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура понизится до +10 градусов, в западных и северных регионах пройдут дожди.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурный день и дождь ближе к вечеру. Температура понизится до +5 градусов.

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