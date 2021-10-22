Первый замгубернатора региона Юрий Петухов проконтролировал работу детского онкогематологического отделения областной больницы

Замгуберанутору показали как работает онокогематологический центр. Фото: nso.ru

Мощная лаборатория со всеми видами диагностики, детская хирургическая служба, оборудованное досуговое пространство — после переезда из Краснообска полностью выстроена работа детского онкогематологического отделения областной больницы. 22 октября первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов проконтролировал организацию деятельности отделения детской онкологии и гематологии. Развитие системы здравоохранения — приоритетное направление в деятельности Правительства региона.

— Сегодня, общаясь с пациентами и работниками отделения, убедился, что здесь обеспечен высокий уровень оказания медицинской помощи. С главным врачом мы обсудили перспективы дальнейшего развития отделения. Мы будем и дальше работать над улучшением условий пребывания маленьких пациентов и их родителей, — отметил Юрий Петухов.

Напомним, что детское отделение гематологии переехало в Новосибирскую областную клиническую больницу 16 сентября. Его разместили в бывшем перенатальном центре.

— Мы переехали максимально оперативно — в течение месяца практически выстроен новый раздел работы больницы. Самое главное, что удалось сохранить практически весь коллектив — почти 30 человек сотрудников детского онкогемотологического центра сегодня являются сотрудниками областной клинической больницы. Очень важно для ребятишек, для мам, что их доктора и медицинские сестры рядом, — отметил главный врач больницы Анатолий Юданов. — Технологии и возможности областной больницы позволяют проводить любую консультацию, осмотр узкого специалиста, любой вид обследования — лабораторного, диагностического, в самый короткий промежуток времени.

Сейчас на базе областной клинической больницы работает хорошая лаборатория со всеми видами диагностики. Так же работает детская хирургия.

Ранее в Новосибирскую область приезжала с рабочим визитом Галина Новичкова, доктор медицинских наук. Она отметила, что в регионе ведется большая работа с онкогематологическими службами.

— В настоящее время договоренность с центром Рогачева соблюдается. Для нас это очень важно. Первичные пациенты, пациенты с тяжелым течением заболевания в режиме онлайн консультируются специалистами нашего федерального центра, по сути, ежедневно. Эта практика будет сохраняться. Дополнительно наши специалисты съездили в центр Рогачева, в ближайшее время планируется выезд еще нескольких человек для того, чтобы перенять опыт ведущей медицинской организации, — подчеркнул Анатолий Юданов.