В Новосибирске за сутки скончались 16 человек

За сутки вирус выявили у 282 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

22 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 16 человек.

— Это были мужчины в возрасте 53, 64, 95, 82, 74, 60 лет, двое мужчин в возрасте 73 лет, двое мужчин в возрасте 80 лет и женщины в возрасте 58, 70, 84, 55, 46 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 265 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 282 человек, с выздоровлением выписали 147 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 68 143 случая коронавируса, в том числе у 6 309 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 52 770 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 021 пациент, в том числе 43 ребенка. В отделениях реанимации находятся 312 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 48 пациентов.

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