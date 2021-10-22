Прокуратура проверила новосибирскую школу, ученице которой проткнули линейкой глаз. Фото: Аца КОШТЭ

Новосибирская прокуратура проверила школу, ученице которой проткнули линейкой глаз. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— В ходе проверки установили, инцидент случился 13 сентября вечером. В тот день ровесник 13-летней девочки кинул в голову потерпевшей линейку в форме прямоугольного треугольника. Острый угол линейки попал в левый глаз школьницы на глубину около 6 миллиметров. Пострадавшую девочку госпитализировали, — напомнили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что инспектор полиции начал проверять заявление матери ребенка спустя 12 дней после его подачи. Это произошло лишь после того, как информация об инциденте появилась в СМИ. Из-за этого начальнику отдела полиции № 8 «Кировский» прокурор внес представление.

Кроме того, прокуратура провела проверку в школе, где учатся подростки. Выяснилось, мальчик, бросивший линейку, состоял на внутришкольном учете с весны 2021 года. Однако никакой профилактической работы с ним в школе не проводили.

Кроме того, гимназия не направила информацию о происшествии в Комиссию по делам несовершеннолетних и другие ответственные органы. Из-за этого в школе не организовали профилактические работы с учениками. В связи с чем прокурор внес представление директору гимназии.

— В прокуратуре также взяли на контроль результаты проверки, проводимой СК по факту случившегося, — добавили в ведомстве.

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