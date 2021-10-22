В Новосибирске продлили арест экс-главе Искитимского района

Арест продлен на два месяца
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске Центральный районный суд оставил под домашним арестом бывшего главу Искитимского района. Он пробудет под ним до 22 декабря 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте госоргана.
— Срок домашнего ареста в отношении Лагоды О.В продлен на 2 месяца, всего до 11 месяцев 24 суток, с сохранением ранее установленных судом запретов, — уточнили в суде.
Напомним, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за продажу острова Огуречный в акватории Обского водохранилища, за 10 миллионов рублей. Его обвинили в превышении должностных полномочий.
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