В Новосибирске продлили арест экс-главе Искитимского района

Арест продлен на два месяца Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске Центральный районный суд оставил под домашним арестом бывшего главу Искитимского района. Он пробудет под ним до 22 декабря 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте госоргана.

— Срок домашнего ареста в отношении Лагоды О.В продлен на 2 месяца, всего до 11 месяцев 24 суток, с сохранением ранее установленных судом запретов, — уточнили в суде.

Напомним, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за продажу острова Огуречный в акватории Обского водохранилища, за 10 миллионов рублей. Его обвинили в превышении должностных полномочий.

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