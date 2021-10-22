Погода на День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2021 года: выпадет ли снег на праздники

Рассказываем, порадует ли сибиряков погода на 4 ноября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сибирякам скоро предстоит нерабочая неделя, на которую выпадают праздничные дни. Какой же будет погода на День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2021 года?

Согласно сервису «Ну и погода», 4 ноября столбик термометра не опустится ниже 0: днем температура будет доходит до +1.

— В течение всего дня будет пасмурно, слабый дождь с мокрым снегом и небольшим ветром до 5 метров в секунду, — передает сайт.

«Яндекс Погода» тоже обещает пасмурные праздники, правда без дождей. И температура опустится ниже, до -1 градуса. А вот «Рамблер.Погода» прогнозирует снег и похолодание до -3. .

Напомним, по долгосрочному прогнозу Росгидромета, ноябрь 2021 года в Сибири действительно окажется теплее, чем обычно. Средняя температура месяца - 7,8 градусов, в этом году она повысится на несколько градусов.

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