В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 22 октября, на улице Троллейной в Новосибирске прохожие заметили женщину, лежащую под окнами высотки. Они вызвали ей Скорую помощь.

— Врачи, прибывшие на место, зафиксировали смерть женщины. Она скончалась до приезда медиков. На вид ей примерно 35 лет, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск главный врач Скорой помощи Ирина Большакова.

В обстоятельствах гибели сибирячки предстоит разобраться следователям. В СК РФ по Новосибирской области случившееся не прокомментировали.

Напомним, утром 22 октября, на улице Челюскинцев в Новосибирске нашли мертвых мужчину и женщину. Пара лежала под окнами высотки. На месте трагедии работают сотрудники СК.

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