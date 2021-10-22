Новосибирск занял третье место в стране по продаже наркотиков

В городе действует 266 интернет-магазинов по продаже наркотиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске есть 266 виртуальных магазинов для наркоманов. После покупки товара его можно забрать в тайниках-закладках, которых в городе 2851. Новосибирск занимает третьем место по количеству продажи запрещенного вещества. Об этом сообщает портал «ЧС-Инфо».

— Общая стоимость запрещенных веществ в тринадцати исследованных городах, распространяемых через изученный специалистами сайт в даркнете, оценивается практически в миллиард рублей. Каждый день 2443 магазина выкладываю товара на эту сумму, — рассказал маркетолог Максим Горбунов порталу.

Стоимость запрещенных препаратов, которые предлагают купить наркоторговцы в Новосибирске, превышает 78 миллионов 730 тысяч рублей. В 2851 тайниках-закладках находится около 65 килограммов запрещенных веществ.

По мнению специалиста, рынок наркоторговли развивается, и некоторые из магазинов открываются фактически по системе франчайзинга. Что уже говорит о том, что есть бешеный рост продаж. В каждом регионе есть два-три десятка основных крупных магазинов. Они и занимают лидирующее положение на региональных рынках онлайн наркоторговли.

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