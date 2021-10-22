«Василиса с айфоном»: в Новосибирске появились четыре граффити по известным картинам

Художники долго искали стены для граффити, но в итоге местные жители остались довольны. Фото: wikipedia.org //предоставлены Асей Василовской
Новосибирец нарисовал Василису Премудрую из русских сказок с «айфоном» — это вызвало критику местных жителей. Создатели проекта «Около искусства» рассказали, как примирили художников с соседями:
— Самым сложным был процесс согласования стен, многие отказывались. Потом мы думали, что нас будут осуждать, но прохожие говорили «Вау, красиво, вы молодцы!». Кто-то подходил очень недовольный, сперва ругался на нас, но уходил со словами благодарности. Нам пишут «стало приятнее возвращаться с работы домой, — рассказала КП-Новосибирск куратор проекта Ася Василовская.
Работы в стиле Климта и Фриды Кало украсили улицу Дуси Ковальчук и Кропоткина. Фото: предоставлены Асей Василовской
Четыре художницы потратили более 100 баллонов краски на огромные рисунки. Женские образы появились по адресам: Кропоткина 269/1, Кропоткина 119/3, и Дуси Ковальчук 268/3.
Ирисы украсили стену подвала. Фото: предоставлены Асей Василовской
Пользователи соцсетей похвалили художников и требуют карту граффити:
— Это очень круто! Нашему городу нужно больше ярких и разных стрит-артов!
— Нужен гид по местам граффити, — пишет молодой человек.
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