«Василиса с айфоном»: в Новосибирске появились четыре граффити по известным картинам

Художники долго искали стены для граффити, но в итоге местные жители остались довольны. Фото: wikipedia.org //предоставлены Асей Василовской

Новосибирец нарисовал Василису Премудрую из русских сказок с «айфоном» — это вызвало критику местных жителей. Создатели проекта «Около искусства» рассказали, как примирили художников с соседями:

— Самым сложным был процесс согласования стен, многие отказывались. Потом мы думали, что нас будут осуждать, но прохожие говорили «Вау, красиво, вы молодцы!». Кто-то подходил очень недовольный, сперва ругался на нас, но уходил со словами благодарности. Нам пишут «стало приятнее возвращаться с работы домой, — рассказала КП-Новосибирск куратор проекта Ася Василовская.

Работы в стиле Климта и Фриды Кало украсили улицу Дуси Ковальчук и Кропоткина. Фото: предоставлены Асей Василовской

Четыре художницы потратили более 100 баллонов краски на огромные рисунки. Женские образы появились по адресам: Кропоткина 269/1, Кропоткина 119/3, и Дуси Ковальчук 268/3.

Ирисы украсили стену подвала. Фото: предоставлены Асей Василовской

Пользователи соцсетей похвалили художников и требуют карту граффити:

— Это очень круто! Нашему городу нужно больше ярких и разных стрит-артов!

— Нужен гид по местам граффити, — пишет молодой человек.

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