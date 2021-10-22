Полицейские нашли ребенка пары, найденной мертвой под окнами новосибирской высотки. Фото: "АСТ-54".

22 октября, рано утром, под окнами новосибирской высотки на Челюскинцев нашли два трупа. Тела мужчины и женщины заметили прохожие. Как стало известно КП-Новосибирск, погибшие были парой. Они снимали квартиру в многоэтажке примерно полгода. Жильцы говорят, жили тихо-мирно, воспитывали ребенка.

Утром рокового дня, после трагедии, в квартиру погибших новосибирцев пришли следователи и полицейские. Ребенка дома не оказалось. Его местонахождение установили правоохранители.

— Местонахождение ребенка, проживавшего с парой, в настоящее время установлено полицейскими. С ним все в порядке. По предварительной информации, мальчик со вчерашнего дня находился с законным представителем, отцом, с которым женщина была в разводе, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Что произошло утром 22 октября в высотке на Челюскинцев предстоит установить следователям.

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