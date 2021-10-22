Суд отправил под домашний арест руководителя новосибирского «Мираторга»

Суд отправил его на домашний арест Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске Калининский районный суд отправил на домашний арест из-под стражи руководителя новосибирского дивизиона компании «Мираторг». Об этом говорится в сообщении госоргана.

— Обвиняемому в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей 204 УК РФ (коммерческий подкуп), Алексею Курдюкову изменена мера пресечения на домашний арест с запретом пользования средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, — сообщает пресс-служба суда.

Напомним, с июля 2020 года по май 2021 года руководитель филиала вымогал взятку с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. В обмен подозреваемый предлагал директорам этих фирм передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве вознаграждения.

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