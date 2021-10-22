В Новосибирске мужчина жестоко избил женщину на улице. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В Заельцовском районе Новосибирска произошло ЧП. Там в четверг, 21 октября, мужчина избил женщину. Сибирячку от агрессора отбили неравнодушные прохожие.
— Это случилось на улице Георгия Колонды напротив Красный проспект, 230 а, где-то в 23:35. Избитая женщина выбежала на дорогу. У нее было рассечена бровь, много следов от ударов на лице. Мы остановились помогли, вызвали полицию и скорую. Затем подъехали два парня, остались с нами до конца. Хочется сказать им спасибо. Приехали участковые Заельцовского района, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний сожитель женщины. Ранее он был судим за убийство. Его доставили в отдел полиции для разбирательств. Известно также, избитой сибирячке понадобилась помощь врачей.
— По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законом, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
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