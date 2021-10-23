В Новосибирске поймали банду, которая грабила гаражи, офисы и квартиры

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношеннии организованной группы, которая обкрадывала местных жителей несколько лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске правоохранители поймали членов преступной группы, которые обкрадывали местных жителей на протяжении нескольких лет. Об этом рассказал прокурор Ленинского района Андрей Орлов.

— Группу из пяти человек возглавляли братья Куклины. Занимались они кражами из гаражей, офисов, помещений. Среди украденного были и деньги, и драгоценности. Кроме того, из квартир новосибирцев они крали оружие и боеприпасы, — прокомментировал КП-Новосибирск прокурор Ленинского района города Андрей Орлов.

Расследование уголовного дела завершено. Преступников ждет суд.

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