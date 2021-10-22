Полицейские поймали 27-летнего сибиряка, сбывающего крупные партии наркотиков

Свертки с наркотиком обнаружили в доме мужчины
В Новосибирске в Заельцовском районе полиция задержала 27-летнего местного жителя. Он занимался сбытом наркотиков через закладки.
— Мужчина забирал в условленных местах оптовые закладки наркотиков, которые затем фасовал на более мелкие партии и сооружал тайники для дальнейшего сбыта. В итоге из его жилища было изъято более 80 грамм синтетики, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
На данный момент возбуждено уголовное дело, злоумышленника направили в СИЗО. Ему грозит более 20 лет лишения свободы.
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