В Новосибирской области налог на транспорт могут увеличить на 1,7%

Предлагается повышение налоговых ставок в 1,2 – 1,7 раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты новосибирского Заксобрания рассмотрели проект об увеличении транспортного налога. Проект представил министр финансов области Виталий Голубенко.

— В отношении категории «автомобили легковые» до 250 лошадиная сила, которая занимает весомую долю в структуре поступлений транспортного налога в Новосибирской области, предлагается повышение налоговых ставок в 1,2 — 1,7 раза. Зависит от мощности двигателя и от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средств: с легковых автомобилей до 100 лошадиная сила — 10 рублей, от 100 лошадиная сила до 150 лошадиная сила — 15 рублей, от 150 лошадиная сила до 200 лошадиная сила — от 25 до 50 рублей, от 200 лошадиная сила до 250 лошадиная сила — от 37,5 до 75 рублей, — сообщает пресс-служба Заксобрания.

Необходимость рассмотрения вопроса о увеличении налога объясняется тем, что он не пересматривался уже с 2006 года. На сегодняшний день выросли цены на обслуживание и содержание машин, а также увеличилась стоимость строительных работ на дорогах.

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