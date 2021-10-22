В Новосибирске ночью сгорела иномарка

В Новосибирске ночью загорелась иномарка. Фото: "АСТ-54".
В ночь на пятницу, 22 октября, в Заельцовском районе Новосибирска загорелась Hyundai Solaris. О случившемся в соцсети рассказали очевидцы.
— На улице Аэропорт огонь охватил подкапотное пространство иномарки. Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. От жара также оплавились внутренние панели у автомобиля Toyota Porte и универсала Toyota Sprinter Carib, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».
На месте ЧП работали пожарные. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь тушили 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
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