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Общество22 октября 2021 6:19

«Сибирский Антрацит» высадил 60 000 деревьев в Новосибирской области

Благодаря угледобывающему предприятию молодые сосны появились на площади 15,3 га в Алтае-Саянском горно-таежном районе Маслянинского лесничества
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Фото: www.sibanthracite.ru

Фото: www.sibanthracite.ru

АО «Сибирский Антрацит» завершило мероприятия по компенсационному лесовосстановлению на территории Новосибирской области. В соответствии с экологической программой предприятия в этом году было высажено 60 000 саженцев сосны обыкновенной.

Лесовосстановление проводилось в рамках Лесного кодекса РФ согласно разработанному проекту на землях, предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления и лесоразведения. В Алтае-Саянском горно-таежном районе ранее проводились вырубки, имеются гари, пустыри и прогалины. По словам главного эколога АО «Сибирский Антрацит» Артема Бурцева, предприятие регулярно проводит мониторинг состояния высаженных деревьев:

«Высококвалифицированные специалисты высаживают сосны при помощи меча Колесова – это способ гарантирует максимальную приживаемость деревьев. Но в любом случае команда «Сибирского Антрацита» выезжает на территорию посадок и контролирует процесс».

В следующем году лесовосстановительные мероприятия продолжатся, высадки хвойных деревьев планируются на площади 28,29 га.