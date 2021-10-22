Под Новосибирском 19-летний пешеход попал под колеса автобуса. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В Тогучине под колеса автобуса попал 19-летний пешеход. Это произошло рядом с аграрным лицеем в четверг, 21 октября. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

— Водитель автобуса «ПАЗ» 1986 года рождения наехал на пешехода 2002 года рождения, который ранее вышел из этого автобуса и попытался его догнать, чтобы забрать из салона автобуса забытые им вещи. В результате этого он упал и попал под колесо автобуса, — уточнили в ведомстве.

19-летнему пешеходу вызвали Скорую помощь. Его госпитализировали с переломом ноги.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

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